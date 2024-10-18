Dilan Polat Yine Gündem Oldu: Sosyal Medyadan Paylaştığı Videoya Tepki Yağıyor

İki ay önce tutuklu bulunduğu cezaevinden serbest bırakılan Dilan Polat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla yine tepkilerin hedefine oturdu. Çalışanlarını azarladığı videoyu paylaşan Dilan Polat eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Dilan Polat, ‘Kara para aklama’ ve ‘vergi kaçırma’ suçlamalarından tutuklu bulunurken, 19 Ağustos’ta tahliye edilmişti. Tahliye kararı sonrası soluğu o dönem tutuklu olan eşi Engin Polat’ın yanında alan Dilan Polat’ın, eşi tarafından sosyal medyada yaptığı paylaşımlar konusunda uyarıldığı iddia edilmişti.

Dilan Polat Yine Gündem Oldu: Sosyal Medyadan Paylaştığı Videoya Tepki Yağıyor - Resim : 1

Bu iddia sonrası sosyal medyada hesaplarından yaptığı paylaşımlara dikkat etmeye çalışan Dilan Polat, detoksunu daha fazla sürdüremedi.

Dilan Polat Yine Gündem Oldu: Sosyal Medyadan Paylaştığı Videoya Tepki Yağıyor - Resim : 2

ÇALIŞANLARINI AZARLADI

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Dilan Polat’ın o paylaşımı büyük tepki çekti. Kendisi otururken, çalışanlarını ayakta bekleten Polat’ın ne söylediği duyulmazken kendisinin ve çalışanlarının hareketlerinden onları azarladığı yorumu yapıldı.

Dilan Polat Yine Gündem Oldu: Sosyal Medyadan Paylaştığı Videoya Tepki Yağıyor - Resim : 3

Dilan Polat Yine Gündem Oldu: Sosyal Medyadan Paylaştığı Videoya Tepki Yağıyor - Resim : 4

O PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Dilan Polat’ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti. Polat’ın yaptığı paylaşımı “Geç kalmıştık sorunlar başladı” notuyla yayınlaması da, yaşanan bir sorun nedeniyle çalışanlarını azarladığı iddiasını güçlendirdi.

Dilan Polat’ın bu videosunu X hesabından paylaşan bir çok sayfanın altına 100’lerce yorum yapılırken, eşi Engin Polat’ın bu paylaşıma ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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