'Yenidoğan Çetesi'ni Gerçek Gündem Yazdı, İhbar Yağdı!

İstanbul'da, 112 Acil Servisi ile ortak hareket ederek, bebek hastaları anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine gönderip haksız kazanç edindikleri ve bazı bebeklerin ölümlerine neden oldukları ortaya çıkan 22'si tutuklu, 47 şüpheli hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Öte yandan örgüt lideri Fırat Sarı ve örgüt yöneticisi İlker Gönen hakkında 324 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin korkunç detayları ortaya çıktı.

İddianameye göre devlet ya da özel hastanelerde doğup tedavisinin yoğunluktan dolayı başka hastanelerde yapılması uygun görülen bebek hastaları, kendi anlaşmalı oldukları hastanelerde tedavi yöntemleri uygun olup olmadığına bakılmaksızın yatırıyorlardı. Hayatın olağan akışına aykırı olacak şekilde uzun bir biçimde hastanede tutulan bebekler üzerinden SGK’dan yüksek miktarda ödeme alınmasını sağlıyordu. Hem kamu kurumunu zarara uğratıyor, hem de bebeklerin ölümüne sebebiyet veriyorlardı.

ESKİ BAKANIN HASTANESİ DE LİSTEDE

İddianamede bebeklerin ölümünde sorumluluğu bulunan 19 hastane ismi yer aldı. Bu hastanelerden birisinin ise eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun ortaklarından olduğu Özel Avcılar Hospital olduğunu Gerçek Gündem ortaya çıkardı.

İŞTE GERÇEK GÜNDEM'İN YAYINLADIĞI LİSTE...

1 - Akabe Sağlik Tesisleri

2 - Doğamed Sağlik Hizmetleri

3 - Ekip Sağlik Hizmetleri

4 - Güney Hastanesi Sağlik Hizmetleri

5 - Medilife Sağlik Hizmetleri

6 - Özel Avcilar Hospital Hastanesi

7 - Özel Avrupa Şafak Hastanesi

8 - Özel Bağcilar Medlife Hastanesi

9 - Özel Doğa Hospital

10 - Özel İstanbul Şafak Hastanesi

11 - Özel İstanbul Şafak Sağlik Hizmetleri

12 - Refik Arslan Sağlik Hizmetleri

13 - Reyap Sağlik Hizmetleri Anonim Şirketi

14 - Silivri Kolan Hastanesi

15 - Yonca Sağlik Hizmetleri

16 - Medisense Sağlik Hizmetleri Şirketi

17 - GMZ Sağlik Hizmetleri

18 - Özel Reyap İstanbul Hastanesi

19 - Özel TRG Hospitalist Hastanesi

İHBAR YAĞDI

Gerçek Gündem'in yenidoğan çetesinin vahşetini gözler önüne sermesinin ardından ihbar yağdı.

Çok sayıda vatandaş, listede yer almayan farklı hastanelere de dikkat çekti. Benzer durumları yaşadıklarını belirten vatandaşlar özel hastanelerin denetlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Gerçek Gündem'e gelen o ihbarlar şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem