Bebeklerin Katledildiği Skandaldan Eski Bakan’ın Hastanesi Çıktı! Tüyler Ürperten Tapeler İddianamede

Olay İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastanelerin denetiminden sorumlu birimin yetkilisi olan Doktor Malik Türkay Esin’in CİMER’e yaptığı başvuru üzerine ortaya çıktı. Esin, 2023 yılının Ocak ayında yapmış oldukları hastane denetimlerinde bazı özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde doldurulması gereken defterlerin doldurulmadığını fark ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ayrıca bebeklerin dosya üzerinde gösterilen sağlık durumları ile fiili sağlık durumlarının uyuşmadığını örneğin entübe olarak kayıtlı gösterilen bebeğin gayet sağlıklı ve nefes alabilir durumda olduğunu gördük. Durumu hastane yetkililerine sorduğumuzda az önce düzeldi gibi cevaplar aldık. Hatırladığım kadarıyla bu hastaneler arasında Zeytinburnu’nda bulunan Özel Santa Plus Hastanesi, Bayrampaşa’da bulunan Özel Baypark Hastanesi vardı. Ayrıca yine bu durumda olan başka hastanelerde vardı. Ancak şu anda isimlerini hatırlayamamakla birlikte evraklarını daha sonra size teslim edebilirim."

İDDİANAMEDEN KAN DONDURAN DETAYLAR

Doktor Esin’in ihbarının ardından başlayan soruşturma ise tamamlandı. İddianamede 47 şüphelinin SGK'den yüksek meblağda ödeme almak için bebeklerin yatış sürelerini uzattıkları, tedavi şartları yeterli olmayan hastanelere sevk edilen bazı bebek hastaların kısa sürede eks olduğu, bebek hastaların epikriz raporlarını doldurmadıkları, daha sonradan tüm bebeklere aynı veya çok benzer nitelikte epikriz raporlarının doktorlar tarafından yazılması gerekirken hemşireler tarafından yazıldığının tespit edildiği vurgulandı. Yoğun bakımındaki bebeklere, Türkiye'de uygulanmayan pasif ötanazi yaptıkları da iddianamede yer aldı. İddianamede iyileşen bebeklerin daha fazla ödeme almak için yoğun bakımda tutulduğu, bu durumda bazı bebeklerin enfeksiyon kaparak, öldüğü belirtildi.

ESKİ BAKANIN HASTANESİ DE LİSTEDE

İddianamede bebeklerin ölümünde sorumluluğu bulunan 19 hastane ismi yer aldı. Bu hastanelerden birisinin ise eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun ortaklarından olduğu Özel Avcılar Hospital olduğun ortaya çıktı. İddianamede Müezzinoğlu’na ait olan hastaneye ilişkin telefon tapeleri yer aldı.

'BAŞHEKİMLİK BİLGİ VERECEK'

Hastaneyi aradığımızda Mehmet Müezzinoğlu’nun koruması telefona çıktı. Konuya ilişkin konuşmak istemediklerini, konuya ilişkin Başhekimliğin bilgi vereceğini belirtti.

İŞTE O TAPELER...

İddianamede örgüt ele başlarının telefon konuşmasında hastanenin isminin geçtiği bazı diyaloglar:

FIRAT SARI : Zeki abinin partları nerde abi?

İLKER GÖNEN : zeki abinin partları abi Medilife Beylikdüzü ve Avcılar Hospital da

***

FIRAT SARI : Bu hasta nerden gelmiş abi bana

GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR : Nerden

FIRAT SARI : Avcılar Hospital’den

MÜFETTİŞLERİN DOSYALARI İNCELEMEK İSTEDİĞİNİ ÖĞRENEN ŞÜPHELİLERİN KONUŞMA DİYALOĞU

FIRAT SARI : Alo

İLKER GÖNEN : Abi şimdi ben Avcılar Hospital’dayım. Tamam mı?

FIRAT SARI : Hıhı

İLKER GÖNEN : Ya burada adam şöyle demiş taburcu olanların dosyaları dahil arşivden gelsin. 110 hastanın fotokopisini çekecez.

FIRAT SARI :Hımm.

İLKER GÖNEN : Ee hemşire, gözlem dosyası, epikriz her şey… Yani buna ne yapabiliriz.

FIRAT SARI : Bu ay Temmuz’dan itibaren hepsini istiyor değil mi?

İLKER GÖNEN : Evet 110 hastayı yani… Fethin hoca sana arşivden vermeyebilirim gibi birşey dedi mi?

FIRAT SARI : Dedi dedi. Ben bir uğraşacağım dedi ...

Kaynak: Gerçek Gündem