İstanbul'dan Fransa'ya Uzanan Dehşet: Çocukları İçin Gitti, Eşi Canice Katletti

Fransa'da yaşayan Seval Tuğba Keleş (40), 17 yıllık eşi Ahmet Keleş ile şiddet ve baskılar nedeniyle geçimsizlik yaşayınca 2021'de Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Genç kadın, 2 çocuğu ile İstanbul'a dönerken, 19 yaşındaki oğlu babasıyla kaldı. Seval Tuğba Keleş, 3 yılın ardından Ahmet Keleş'in "Çocukların eğitimi için dön" çağrılarına kayıtsız kalamadı. Fransa'daki oğlunu da özleyen anne, İstanbul'u terk etti.

ÇOCUKLARI EVDEN GÖNDERDİ

Çocukları ile birlikte Fransa'ya dönen kadın kısa bir süre sonra eşi ile yeniden tartışmalara başladı. 12 Ekim günü ise Ahmet Keleş çocuklarını bir akrabasının yanına göndererek Seval Tuğba Keleş ile baş başa kaldı.

Ahmet Keleş, Seval Tuğba Keleş'i mutfakta darbederek öldürdü. Cani eş daha sonra ise polisi arayarak kendisini ihbar etti.

CANSIZ BEDENİ MUTFAKTA....

Olay yerine gelen Fransız güvenlik güçleri kadının cansız bedenini mutfakta buldu. Savcı Antoine Billebeaud olayla ilgili soruşturma başlattı. Seval Tuğba Keleş'in cansız bedeni otopsi için hastaneye götürülürken Ahmet Keleş, Limoges Mahkemesi tarafından tutuklandı.

AİLE CENAZEYİ BEKLİYOR

Seval Tuğba Keleş'in ölümü Türkiye'deki ailesini yasa boğdu. Genç kadının ailesi ve avukatları yapılacak otopsinin ardından cenazeyi teslim almak için bekliyor.

Kaynak: Sabah