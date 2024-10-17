Acun Ilıcalı'yı Çileden Çıkaran Sözler: Bu 'İfşa' Yanıtı Çok Konuşulacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) vergi ödemekten kaçınan ve "Vergi Yüzsüzleri" olarak adlandırılan kişileri dün itibariyle açıklamasının ardından, Gazeteci Turhan Bozkurt sosyal medyadan iş insanı Acun Ilıcalı’nın 3 yıldır vergi ödemediğini öne sürdü. Ilıcalı’dan cevap gecikmedi.

Bozkurt sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Yüzsüzleri ifşa edecekseniz buralardan başlayın! Acun Ilıcalı'nın holdingi de üç yıldır vergi ödemiyor” ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, ise jet bir yanıt verdi ve yıllarca vergi rekortmeni olduğunu hatırlattı. Ilıcalı, "Bence iftiracı ve cahilleri ifşa edeceksek senden başlayalım” ifadeleriyle başladığı paylaşımında şunları kaydetti:

“Acun Medya Holding kâr amacı gütmeyen bir yönetim şirketidir. Yönettiği şirketlerin ödediği vergi 2023 yılında toplam 324 milyon ₺’dir. Bu sene de iki katını vereceğiz. 2500 ailenin ekmek yediği şirketi karalamaya utanmıyorsun anlaşılan, rahatça iftira atabildiğine göre yüzsüzler listesine seni sokabiliriz bence. İşe bak yıllarca vergi rekortmeni ol, bir de kendinden başka kimseye faydası olmayan bu hokkabazlarla uğraş."