Programı Biten Demet Akalın Acun Ilıcalı’ya Laf Attı

Sevilen şarkıcı Demet Akalın, neredeyse her akşam MasterChef'i takip edip sosyal medya hesabında da paylaşım yapıyor. Yarışmacılarla ilgili yaptığı paylaşımlarla da ara ara gündem olan Akalın, takipçilerine de cevap vermeyi unutmuyor. Demet Akalın, bu sezon da televizyon başına geçerek MasterChef analizlerine başladı.

Geçtiğimiz sezon sunduğu programı biten Akalın takipçisinden gelen soruya yanıtı ise gündem oldu. Akalın'ın bir takipçisi "Jess bey ile olan programına ne oldu bilen var mı?" sorusunu sordu.

ACUN ILICALI'YA LAF ATTI

Demet Akalın da takipçisinin bu sorusunu Acun Ilıcalı'ya laf atarak cevapladı. Akalın, "Valla yokmuş program patron MasterChef'ten kazanıyormuş." yanıtı verdi.