Dizi Camiasının Acı Günü... Ünlü Senarist Can Sinan Hayatını Kaybetti

Uzun süredir karaciğer karaciğeri ile ilgili yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Can Sinan Tekgündüzlü bu sabah hayatını kaybetti. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, 47 yaşındaki Tekgündüzlü sağlık sorunlarını çevresiyle paylaşmadığı için vefat haberini alan arkadaşları büyük çok yaşadı.

Can Sinan “İffet”, “Tatar Ramazan”, “Kanunsuz Topraklar”, “Zümrüdü Anka”, “İnsanlık Suçu”, “Seni Kimler Aldı”, “Güvercin”, “Azap Yolu” dizilerini kaleme almıştı.