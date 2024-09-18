Ünlü Sunucu Jamie Theakston Kansere Yakalandı

53 yaşındaki İngiliz sunucu Jamie Theakston, sesindeki değişikliğin sebebini merak ettiği için hastaneye gittiğinde, 1. evre gırtlak kanseri olduğunu öğrendi.

Instagram hesabından hayranlarına seslenen Jamie Theakston, ses tellerinden ameliyat geçirdiğini belirterek, Amanda Holden ile birlikte sunduğu sabah programına ara vermek zorunda kaldığını paylaştı. Tedavisinin şimdilik olumlu ilerlediğini duyuran Theakston'ın yerine gelen isim ise Jason King olacak.