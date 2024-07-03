Oscar Ödüllü Senarist Robert Towne Hayatını Kaybetti

'Chinatown' filmiyle Oscar kazanan Robert Towne, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Oscar Ödüllü Senarist Robert Towne Hayatını Kaybetti

'Chinatown' isimli filmiyle Oscar kazanan yazar ve yönetmen Robert Towne 89 yaşında hayatını kaybetti.

Towne'un basın danışmanı Carrie McClure, pazartesi günü Los Angeles'taki evinde hayatını kaybettiğini söyledi.

1960'larda B filmleri yönetmeni Roger Corman için oyuncu ve yazar olarak çalışmaya başlamasıyla başlayan uzun kariyeri boyunca Towne, sinema tarihinin en çok aranan senaryo yazarlarından biri haline geldi.

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