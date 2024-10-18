Otobüste Yumruk Yumruğa Kavga! Gerekçesi Şoke Etti...

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinde bir kavga meydana geldi. Terminal seferini yapan belediye otobüsündeki yolcu, "Düğmeye bastım. Neden durakta durmuyorsun?" diye bağırdığı şoförün üzerine yürüdü.

Şoför de otobüsü durdurup tepki gösterince taraflar kavga etmeye başladı. Otobüste başlayan kavga, dışarıda devam etti. Yolcular, tarafları ayırmaya çalışırken, o anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA