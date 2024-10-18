Otobüste Yumruk Yumruğa Kavga! Gerekçesi Şoke Etti...

Bursa'da bir yolcu, inmek istediği durakta durmadığını iddia ettiği otobüs şoförüyle yumruk yumruğa kavga etti. Otobüste başlayıp dışarıya taşınan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Son Güncelleme:

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinde bir kavga meydana geldi. Terminal seferini yapan belediye otobüsündeki yolcu, "Düğmeye bastım. Neden durakta durmuyorsun?" diye bağırdığı şoförün üzerine yürüdü.

Otobüste Yumruk Yumruğa Kavga! Gerekçesi Şoke Etti... - Resim : 1

Şoför de otobüsü durdurup tepki gösterince taraflar kavga etmeye başladı. Otobüste başlayan kavga, dışarıda devam etti. Yolcular, tarafları ayırmaya çalışırken, o anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Otobüste Yumruk Yumruğa Kavga! Gerekçesi Şoke Etti... - Resim : 2

Saldırının Adresi Bu Kez Şanlıurfa! Babasıyla Kavga Etti, İhbara Gelen Polislere Ateş AçtıSaldırının Adresi Bu Kez Şanlıurfa! Babasıyla Kavga Etti, İhbara Gelen Polislere Ateş AçtıGüncel
Ataşehir'de Çıkan Kavga Silahlı Çatışmaya Döndü: 4 YaralıAtaşehir'de Çıkan Kavga Silahlı Çatışmaya Döndü: 4 YaralıYurttan Haberler

Kaynak: DHA

Etiketler
Otobüs Bursa Kavga
Son Güncelleme:
Uzmanlar Detaylarıyla Açıkladı: Yalnızca Yüksek Zeka Seviyesine Sahip İnsanlar Bu Sorunları Yaşıyor Uzmanlar Detaylarıyla Açıkladı: Yalnızca Yüksek Zeka Seviyesine Sahip İnsanlar Bu Sorunları Yaşıyor
Türkiye ve Avrupa Arasında Saat Farkı Artıyor: Onlar da Değiştirdi, Son Kez Değişikliğe Gidilecek Türkiye ve Avrupa Arasında Saat Farkı Artıyor: Onlar da Değiştirdi, Son Kez Değişikliğe Gidilecek
Şenyaşar Davasında Yeni Gelişme! Tutuklu Sanık Kalmadı Şenyaşar Davasında Yeni Gelişme! Tutuklu Sanık Kalmadı
FETÖ'nün İstanbul'daki Kritik İsmi Tutuklandı FETÖ'nün İstanbul'daki Kritik İsmi Tutuklandı