FETÖ'nün İstanbul'daki Kritik İsmi Tutuklandı

FETÖ'nün İstanbul'daki öğrenci evlerinin sözde sorumlusu olduğu iddia edilen şahıs emniyet ekiplerinin operasyonuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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FETÖ'nün İstanbul'daki Kritik İsmi Tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanma içerisinde faaliyet gösteren zanlıların tespit edilmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

SÖZDE EV ABİSİ BELİRLENDİ

Çalışmalarda örgütün güncel öğrenci yapılanmasına ait evlerde kalan, sözde ev abisi ve örgüte ait başka yerlerden de sorumlu olan şüphelinin M.C.S. olduğu belirlendi.

Ekipler, şüphelinin kaldığı eve düzenlendikleri operasyonda M.C.S'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda ise 2 telefon, 2 dizüstü bilgisayar, tablet, 670 dolar, 100 avro, 117 bin 170 lira ile bazı marketlerin alışveriş kartları ele geçirildi.

FETÖ'nün İstanbul'daki Kritik İsmi Tutuklandı - Resim : 1

'SİGNAL' UYGULAMASI ÜZERİNDEN HABERLEŞME

Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün haberleşme programı olarak kullandığı "Signal" uygulaması üzerinden karşı tarafın örgütten olduğunu anlamak için şifreli mesajlaşmalar geliştirdikleri anlaşıldı.

TUTUKLANDI

Terör örgütü üyelerinin bunun ardından örgütsel içerikli konuşmalar yaptıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

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