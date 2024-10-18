Sözcü'nün 'Yahya Sinvar' Haberine Tepki Yağdı! Paylaşım Silindi, Açıklama Geldi

Sözcü'nün Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail tarafından öldürülmesine ilişkin haberi "İsrail, Hamas'ı Tek Tek İndiriyor" başlığıyla servis etmesine tepki yağdı. Tepkiler sonrası paylaşım silindi. Sözcü Gazetesi Genel Müdürü Alişer Delek'ten açıklama geldi.

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Sözcü'nün 'Yahya Sinvar' Haberine Tepki Yağdı! Paylaşım Silindi, Açıklama Geldi

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 7 Ekim'den beri devam ederken eski Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölümünün ardından yerine Yahya Sinvar geçmişti. Dün ise Sinvar, İsrail saldırısında öldürüldü.

Sinvar'ın ölümü sonrası Sözcü Televizyonu'nun X hesabından yapılan paylaşım sosyal medyada tepki çekti. "Hamas Lideri Yahya Sinvar Öldürüldü İddiası! İsrail Açıkladı! İlk Görüntüler Ortaya Çıktı" başlığıyla servis edilen habere eklenen görselde ise "İsrail, Hamas'ı Tek Tek İndiriyor" başlığı yer aldı. Bu ifade sosyal medyada tepki çekti.

Sözcü'nün 'Yahya Sinvar' Haberine Tepki Yağdı! Paylaşım Silindi, Açıklama Geldi - Resim : 1

TEPKİLER SONRASI İLK AÇIKLAMA

Gelen tepkilerin ardından Sözcü Gazetesi Genel Müdürü Alişer Delek sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sosyal medyada tık almak için dün atılan başlığın savunulacak hiçbir tarafı yok. Farkedilir edilmez, başlık silindi. Filistin davasında tavrımızı bilmeyenler, anlamak istemeyenler için aşağıya eskiden attığımız bir kaç başlığı bırakıyorum...

Meseleyi siyasi showa dönüştürmek isteyenlere de bir sözüm var: Katil İsrail yönetimiyle devam eden ticaret anlaşmalarınızı hergün ifşa etmeye devam edeceğiz. Filistin'de katledilen her günahsız için..."

Öte yandan tepkiler sonrası paylaşım silindi.

YAHYA SİNVAR NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

İsrail ordusu, 17 Ekim 2024 tarihinde Refah kentindeki bir binaya, Hamas üyelerinin bulunmasından şüphelenilmesi üzerine top atışı yaptı.

Saldırı sonrası meydana gelen enkazda 3 Hamas üyesinin cesedine ulaşılırken, cansız bedenlerden birinin Hamas lideri Yahya Sinvar'a ait olduğundan şüphe edildi. İsrail tarafından yapılan DNA ve parmak izi testleri sonucu, cansız bedenin Yahya Sinvar'a ait olduğu belirlendi.

Yapılan açıklamada, yanındaki 2 Hamas üyesi ile beraber hayatını kaybeden Yahya Sinvar'ın üzerinde AK-47 model kalaşnikof silah ve hücum yeleği bulunduğu ifade edildi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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