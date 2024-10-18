Şenyaşar Davasında Yeni Gelişme! Tutuklu Sanık Kalmadı

Eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının 14 Haziran 2018 tarihinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Şenyaşar ailesine dönük saldırısı üzerinden başlayan yargılama süreci devam ediyor. Saldırı sonrası Şenyaşar ailesinde yönelik iş yeri ve hastanede yaşanan saldırılar için iki ayrı soruşturma başlatılmıştı. Daha sonra dosyalar birleştirildi.

Her iki taraftan 4’ü tutuklu toplam 30 kişi hakkında açılan davanın 8'inci duruşması, Malatya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Saldırıda babası ve iki kardeşini kaybeden tutuklu Fadıl Şenyaşar, tutuklu bulunduğu Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nden duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Enver Yıldız, Mekail Şimşek ve Celal Yıldız da tutuldukları cezaevlerinden SEGBİS ile katıldı.

TÜM TUTUKLU SANIKLARA TAHLİYE

Saldırıda eşi ve iki oğlunu kaybeden Emine Şenyaşar, sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmadı. Şenyaşar ailesinin avukatları duruşmada hazır bulundu. Kimlik tespiti sonrası başlayan duruşmada savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu bulunan tüm sanıkların tahliyesini ve tevsi tahkikat (kovuşturmanın genişletilmesi) talep etti.

Mütalaaya karşı söz alan Şenyaşar ailesi avukatları, tahliye talebinin yerinde olduğuna işaret ederek, Fadıl Şenyaşar’ın tahliyesini talep etti. Diğer sanık avukatları da aynı talepte bulundu.

Duruşmaya, karar için ara verildi. Mahkeme, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanıklar hakkında "ev hapsi" kararı verdi. Bir sonraki duruşma 21 Şubat 2025 tarihinde görülecek.

Kaynak: Mezopotamya Ajansı