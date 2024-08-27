Bülent Arınç, Meclis Önündeki Emine Şenyaşar'ın Yanında: 'Allah Yardımcınız Olsun'

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından gerçekleşen saldırıda eşi ve iki oğlunu kaybeden, bir oğlu tutuklanan Emine Şenyaşar, 9 Mart 2021'de Şanlıurfa Adliyesi önünde başlattığı adalet mücadelesini Meclis önüne taşımıştı.

Eylemden kısa bir süre sonra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar’ı telefonla arayarak Şenyaşarlardan Meclis’te başlattıkları eylemi sonlandırmalarını istemişti. Kurtulmuş, eylemin yapılması halinde Meclis’in itibarının zedeleneceğini söylemişti.

DEM Partili Şenyaşar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebini Kurtulmuş’a iletmiş ve Kurtulmuş da bu görüşme için bizzat inisiyatif alacağının sözünü vermişti. Son olarak ise Erdoğan'ın Şenyaşar ile görüşeceği öğrenilmişti.

MECLİS POLİSLERİ İZİN VERMEDİ

Şenyaşar ailesi nöbetine bugün de devam etti. Görevliler Meclis’in Şeref Merdivenleri'nde devam ettirdiği eylemini gerçekleştirmek üzere ilerleyen Emine Şenyaşar’ın eylemini gerçekleştirmemesini istedi. Milletvekili Ferit Şenyaşar’ın danışmanlarının görüntü almasına da izin vermedi. Meclis polisleri, Emine ve Ferit Şenyaşar’a eylemin içtüzüğe aykırı olduğunu ve Meclis’te eylem yapılamayacağını söyledi.

BÜLENT ARINÇ, ŞENYAŞAR'IN YANINA GELDİ

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, bunun üzerine Emine Şenyaşar ve Ferit Şenyaşar, nöbete genel sekreterlik binasının karşısındaki duvarda devam etti. O sırada aracıyla oradan geçen eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan Yardımcısı AKP'li Bülent Arınç, aracını durdurarak Emine Şenyaşar’ın yanına geldi.

ARINÇ: ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN

Arınç, Ferit ve Emine Şenyaşar’a, “Allah yardımcınız olsun. Meclis’te bu işler olur, olmaz; onu bilmem ama sizin davanızı bütün Türkiye biliyor. Ben de bir ara ilgilendim ama sonuç alamadık. Allah hepinizin yardımcısı olsun” dedi.