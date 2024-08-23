Numan Kurtulmuş, 'Meclis'in İtibarını Zedeliyor' Demişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Şenyaşar İle Görüşecek

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından gerçekleşen saldırıda eşi ve iki oğlunu kaybeden, bir oğlu tutuklanan Emine Şenyaşar, 9 Mart 2021'de Şanlıurfa Adliyesi önünde başlattığı adalet mücadelesini Meclis önüne taşımıştı.

Eylemden kısa bir süre sonra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar’ı telefonla arayarak Şenyaşarlardan Meclis’te başlattıkları eylemi sonlandırmalarını istemişti. Kurtulmuş, eylemin yapılması halinde Meclis’in itibarının zedeleneceğini söylemişti.

DEM Partili Şenyaşar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebini Kurtulmuş’a iletmiş ve Kurtulmuş da bu görüşme için bizzat inisiyatif alacağının sözünü vermişti.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, tüm bu gelişmelerden sonra Meclis Başkanı özel kaleminin dün Cumhurbaşkanı ile randevu talebine ilişkin kendilerine dönüş yaptığını söyleyen Şenyaşar, "Cumhurbaşkanı Danışmanı Yalçın Akdoğan ile görüştüklerini, anne ile bir randevu ayarlanacağını söylediler" dedi.

EMİNE ŞENYAŞAR, ERDOĞAN'DAN NE İSTEYECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi sırasında kendisine ne söyleyeceğini sorulan Emine Şenyaşar, "Ben artık ölmek üzereyim. Yargı adil karar veremiyor. Adil bir yargılama yapılsın istiyorum. Oğlumun bırakılmasını istiyorum, evime girmek istiyorum’ diyeceğim” cevabını verdi. Şenyaşar son olarak, sözlerine "Emine Erdoğan hiç mi sesimi duymuyor? O da anne" ifadelerini de ekledi.