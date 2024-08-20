Numan Kurtulmuş'tan Şenyaşar Ailesine Telefon: 'Eyleminiz Meclis'in İtibarını Zedeliyor'

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, adalet talebiyle Meclis'te eylem başlatan Şenyaşar ailesini telefonla arayarak, eylemin Meclis'in itibarını zedeleyeceğini söyledi. DEM Partili Ferit Şenyaşar ise telefon görüşmesinde, katliamın herkesi ilgilendirdiğini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebini Kurtulmuş’a iletti. Kurtulmuş da bu görüşme için bizzat inisiyatif alacağının sözünü verdi.

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Numan Kurtulmuş'tan Şenyaşar Ailesine Telefon: 'Eyleminiz Meclis'in İtibarını Zedeliyor'

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından gerçekleşen saldırıda eşi ve iki oğlunu kaybeden, bir oğlu tutuklanan Emine Şenyaşar, 9 Mart 2021'de Urfa Adliyesi önünde başlattığı adalet mücadelesini 26 Temmuz 2023’de Adalet Bakanlığı önüne taşıdı. Meclis Başkanlığı önünde "Şenyaşar ailesi için adalet, herkes için adalet" yazılı bir pankart açıldı.

'MECLİS'İN İTİBARI ZEDELENİR'

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, eylemden kısa bir süre sonra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar’ı telefonla aradı. Kurtulmuş, Şenyaşarlardan Meclis’te başlattıkları eylemi sonlandırmalarını istedi. Kurtulmuş, katliamın Meclis'in ilgi alanına girmediğini ve yargının işi olduğunu ileri sürerek, eylemin yapılması halinde Meclis’in itibarının zedeleneceğini savundu.

Kurtulmuş telefon görüşmesinde, hayvan katliamının önünü açan yasa ve Meclis'te yaşanan saldırıları da hatırlatarak Meclis'in itibarının zaten zedelendiğini, bu eylemle birlikte daha da zedeleneceğini ileri sürdü. Bu nedenlerden kaynaklı eylemin sonlandırılmasını istedi.

GÖRÜŞME İÇİN İNİSİYATİF ALMA SÖZÜ

DEM Partili Ferit Şenyaşar ise telefon görüşmesinde, katliamın herkesi ilgilendirdiğini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebini Kurtulmuş’a iletti. Kurtulmuş da bu görüşme için bizzat inisiyatif alacağının sözünü verdi. Aynı zamanda Kurtulmuş, özel kalemini de Şenyaşar’ın odasına göndererek süreç hakkında bilgi aldı.

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