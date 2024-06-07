Şenyaşar davası... Fadıl Şenyaşar yine tahliye edilmedi!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 14 Haziran 2018 tarihinde AKP eski Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınları tarafından Şenyaşar ailesine yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin davanın altıncı duruşması Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada, yaklaşık altı yıldır Elazığ Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fadıl Şenyaşar, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Enver Yıldız, Mekail Şimşek ve Celal Yıldız da bulundukları cezaevlerinden SEGBİS aracılığıyla duruşmada hazır bulundu.

Oğlu Fadıl'ın tahliyesi için uzun süredir Adalet Bakanlığı önünde "Adalet Nöbeti" tutan anne Emine Şenyaşar ile saldırıdan yaralı kurtulan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Riha Milletvekili Ferit Şenyaşar da duruşmada yer aldı. Şenyaşar ailesinin avukatları ve hukuk örgütlerinden temsilciler de mahkeme salonunda hazır bulundu.

TANIKLAR YAŞANANLARI ANLATTI

Mezopotamya Haber Ajansı'nın haberine göre, kimlik tespitinin ardından, tanıklar dinlendi. Tanıklardan Gökhan Serdal, olay günü Urfa'da jandarma olarak görev yaptığını belirtti. Serdal, "Hastanede acil kapısında görevliyken, bir kişinin oksijen tüpüyle dövüldüğünü gördüm. Bayan müşahede odası tarafından silah sesleri duydum" dedi. Serdal, emniyette aceleyle ifade verdiğini ve olayın üzerinden zaman geçtiği için detayları hatırlamakta zorlandığını ekledi.

Avukat Sevda Çelik Özbingöl, tanığın olay yerinde temizlik yapıldığını söylediğini hatırlatarak, bunun hangi bölümde yapıldığını sordu. Serdal, temizlik personelinin bay müşahede odasında temizlik yaptığını belirtti.

Bir diğer tanık, Suruç Devlet Hastanesi'nde röntgen teknikeri olan Emine Kılınç, olay günü nöbetçi olduğunu ve yaralıların hastaneye getirildiğini ifade etti. Kılınç, "Celal Şenyaşar’ın boğazını camla kesmeye çalıştılar" dedi. Hâkimin sorularının ardından tanıklar SEGBİS üzerinden teşhis yapıldı.

ANNE ŞENYAŞAR'IN İSYANI

Duruşmada söz alan Emine Şenyaşar, oğlu Fadıl'ın serbest bırakılmasını talep ederek, "Oğlumu bırakın ve evimize dönelim. Yoksa Ankara’da eylemime devam edeceğim" dedi. Ferit Şenyaşar ise annesinin Türkçe bilmemesinden dolayı yaşanan acıyı tekrar tekrar yaşadıklarını söyledi ve kardeşi Fadıl’ın serbest bırakılmasını istedi.

SAVUNMALAR VE TAHLİYE TALEPLERİ

Savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi. Fadıl Şenyaşar, yaptığı savunmada, ailesine yapılan saldırıları dağıtmak için bir el ateş ettiğini belirtti. Avukat Sevda Çelik Özbingöl, uzun tutukluluğun hak ihlali olduğunu belirterek Fadıl Şenyaşar'ın tahliyesini talep etti. Avukat Bülent Duran ise delillerin karartıldığını ve Şenyaşar ailesine yönelik saldırının "insanlık suçu" olduğunu vurguladı.

MAHKEMENİN KARARLARI

Duruşma sonunda mahkeme, aranırken Mersin'de yaşamını yitiren sanık İbrahim Yıldız hakkındaki yakalama emrinin kaldırılmasına karar verdi. Tutuksuz yargılanan sanıklar için uygulanan imza atma yasağı kaldırıldı ve diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 12 Temmuz’a ertelendi.

Kaynak: Gerçek Gündem