İstanbul'da su altından çıkanlar hayret ettirdi: Silah, muska, matkap...

Çevre Haftası ve 8 Haziran Marmara Denizi Günü etkinlikleri çerçevesinde, toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla harekete geçen 7 dalgıç, Ortaköy İskelesi’nden denize daldı ve su altı temizliği yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve İBB iştiraki İSTAÇ tarafından düzenlenen etkinlikte, ekosisteme zarar veren atıklar iskelede sergilendi. Kıyı temizliğinin ardından dalgıçlar, suda Türk bayrağı açtı.

Dalgıçların dip temizliğinde şişe ve plastik bardakların yanı sıra motosiklet, otomobil lastiği, silah, matkap, kablo, elektrikli ısıtıcı ve darbuka gibi çeşitli malzemeler çıkarıldı. Çıkarılan atıklar arasında yapı malzemeleri ve telefonların yanında mermere bağlı bir muska da dikkat çekti.

‘HER SENE 10 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ATIK TOPLUYORUZ’

Etkinlikte konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Şube Müdürü İlker Aslan, "Biz bu etkinliği yılda belirli zamanlarda yapıyoruz. Fakat bugüne özel dikkat çekebilmek amacıyla daha farklı bir organizasyon düzenledik. Daha önce yapmış olduğumuz dalış esnasında çıkarmış olduğumuz atıkların sergisini hem de anlık olarak çıkarılan atıkların sergilendiği bir organizasyon yaptık. Biz yaklaşık müdürlük olarak her gün bu işlemleri yapıyoruz. Sabah gün ağarmaya başlayınca, akşam hava kararıncaya kadar her gün kıyı ve plaj temizliği yapıyoruz. Günlük ortalama 130, 140 metreküp civarında atık çıkarıyoruz. Bu da senelik 38 bin 39 bin civarında bir atığa denk geliyor. Yaz döneminde yüzde 30 işlerimiz artıyor. Her sene 10 futbol sahası büyüklüğünde atık topluyoruz. Hem kıyılardan hem de plaj alanlarından hem de denizin yüzeyinden. Biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Fakat temizlemek çözüm değil kirletmemek çözüm. Denizlerimizi kirletmeyelim doğaya sahip çıkalım" dedi.

