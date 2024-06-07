Schengen vize ücretlerine zam yolda!

Avrupa Komisyonu, Schengen vizesinin maliyetinin haziran ayı içerisinde artacağını doğruladı. Bununla beraber vize ücretinde yüzde 12 oranında artış bekleniyor. Schengen vizesi için temel ücret yetişkinler için 80 Euro'dan 90 Euro'ya, çocuklar için ise 40 Euro'dan 45 Euro'ya yükselecek.

Fiyat artışından üye ülkelerdeki enflasyonu sorumlu tutan komisyon, diğer ülkelerdeki vize ücretleriyle karşılaştırıldığında ücretlerin hala "nispeten düşük" olduğunu belirtiyor.

Örneğin İngiltere'de vize ücreti 134 Euro, ABD'de 185 Euro ve Avustralya'da 117 Euro'dan başlıyor. Schengen ülkeleri İrlanda ve Kıbrıs dışında AB üyesi ülkeleri ve kara sınırları için Romanya ve Bulgaristan'ı kapsıyor.

AB üyesi olmamalarına rağmen Norveç, İzlanda, Lichtenstein ve İsviçre de Schengen Konvansiyonu'nun bir parçası.

SCHENGEN VİZESİ KİMLER İÇİN?

Schengen vizesine ihtiyaç duyanlar, AB/Schengen Bölgesi'nin 90 gün kuralından muaf olmayan AB vatandaşı olmayanlar arasında yer alıyor. Bu vizeler turizm veya aile ziyaretleri için geçerli olup, çalışma amacıyla kullanılamazlar. Schengen vizesi ile 28 Avrupa ülkesinde altı ay içinde en fazla 90 gün kalınabilir.

