Drift Görüntülerine Rekor Ceza

Konya'da bir aracın sanayi sitesi içerisinde drift yaptığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri tarafından tespit edilen sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası kesilirken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Drift Görüntülerine Rekor Ceza

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan sanayi sitesinde bir aracın drift attığı görüntüleri inceleyen ekipler aracın plakasını tespit ederek sürücüye ulaştı.

Sürücü A.T.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1D (herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi -Drift-) maddesinden 32 bin 233 lira para cezası uygulanarak sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

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Kaynak: İHA

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