CHP'li İsmi Silahla Yaralayan Zanlı Tutuklandı

CHP'li Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesini başından vurup ağır yaralayan 16 yaşındaki zanlı R.K çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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CHP'li İsmi Silahla Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gaziköy mahallesinde bir benzinlikte meydana gelen olayda CHP'li Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, başından vurularak ağır yaralandı. Meclis üyesini vuran 16 yaşındaki R.K ise yakalandıktan sonra jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan diğer 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ekiciler'in ise Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesindeki tedavisi sürerken, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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Kaynak: İHA

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