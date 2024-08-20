Baskın Yapılan Evden Cephane Çıktı

Adana'da polis ekiplerinin silah kaçakçılığına dair yaptığı operasyonda tespit edilen evden adeta cephanelik çıktı.

Baskın Yapılan Evden Cephane Çıktı

Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ceyhan ilçesinde kaçak silah satışı yapılmasının engellenmesine yönelik operasyon yaptı. İstihbarat çalışmalarının sonucunda Jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda; 2 tabanca, 1 makinalı tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ile tabancalara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Operasyon ile alakalı 1 şüpheli yakalanırken, şüphelinin adli işlemleri devam ettiği öğrenildi.

Baskın Yapılan Evden Cephane Çıktı - Resim : 1

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