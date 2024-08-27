Bakanlık Polonez İşçisini Haklı Buldu, İşveren Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işten atılan Polonez işçisini haklı buldu. Bakanlık ayrıca işveren hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Bakanlık Polonez İşçisini Haklı Buldu, İşveren Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

İstanbul’da Polonez fabrikasında 145 işçinin işten çıkarılmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, teftiş raporu hazırladı. Bakanlığın raporunda sendikal baskı ve toplu işçi kıyımına vurgu yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın hazırladığı raporuna ilişkin yapılan açıklamada, şirketin iş yerinde sendikal baskı nedeniyle iş akdinin sona erdirdiği tespit edilen 141 işçi için 8 bin 590 liradan 1 milyon 211 bin 190 lira ve Türkiye İş Kurumu’na bildirilmeden 145 işçi için toplu çıkış vermesi nedeniyle de 5 bin 506 liradan toplam 798 bin 370 lira idari para cezası istendiği kaydedildi.

İŞVEREN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İşçinin sendikal faaliyetletini engelleyen patron hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, İstanbul Çatalca'da faaliyet gösteren bir firmada sendikanın örgütlenme çalışmaları nedeniyle işten çıkardığı 13 işçi ile bu işçilerin işten çıkarılmasına karşı olduğu için eylem yapan 132 işçiyi daha işten çıkarmasına ilişkin teftiş raporunu hazırladı. Yapılan tespitler sonucu, firmanın iş yerinde sendikal baskı nedeniyle iş akdinin sona erdirdiği tespit edilen 141 işçi için 8 bin 590 liradan toplam 1 milyon 211 bin 190 lira idari para cezası uygulanması istenmiştir. İşverenin, Türkiye İş Kurumu’na bildirilmeden 145 işçi için toplu çıkış vermesi nedeniyle de 5 bin 506 liradan toplam 798 bin 370 liradan para cezası vermesi istenmiştir. Ayrıca, sendika üyesi işçileri işten çıkarmak suretiyle işyerinde hukuka aykırı olarak sendikal faaliyetleri engelleyen işveren hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Emeğin, sendikal örgütlenmenin ve çalışanların hak ve özgürlüklerinin korunması için bakanlık olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeve devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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İşçi Sendika
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