SOLOTÜRK 30 Ağustos'ta İstanbul Semalarında Gösteri Yapacak

Hava Kuvvetleri Komutanlığı F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK 30 Ağustos'ta İstanbul gösteri uçuşu yapacak.

Dünyanın en iyi pilotları arasında yer alan Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK 30 Ağustos'ta İstanbul Yenikapı uçuşu yapacak. Ay yıldızı gövdesinde gururla taşıyan SOLOTÜRK ilk olarak prova uçuşları gerçekleştirecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK’ün İstanbul Yenikapı’da yarın saat 10.30’da Çevre tanıma uçuşu yaptıktan sonra 18.00’de de prova uçuşu gerçekleştirecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ise saat 18.00’de gösteri uçuşu yapılacak.

Kaynak: İHA