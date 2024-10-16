Ataşehir'de Çıkan Kavga Silahlı Çatışmaya Döndü: 4 Yaralı

İstanbul'un Ataşehir semtinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Ataşehir'de Çıkan Kavga Silahlı Çatışmaya Döndü: 4 Yaralı

İstanbul Ataşehir'de Aşık Veysel Mahallesi 3042. Sokak'ta saat 22.00 sularında iddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çatışma sırasında çevredeki dükkanlar da zarar gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme çalışmaları yapılırken kaçan şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

30 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastanelik Oldu30 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastanelik OlduYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Ataşehir
Son Güncelleme:
Başakşehir’de Sitenin Çatısında Çıkan Yangının Sebebi Ortaya Çıktı Başakşehir’de Sitenin Çatısında Çıkan Yangının Sebebi Ortaya Çıktı
Hamura 1 Bardak Konulursa Börek İyi Pişiyor ve Çıtır Çıtır Oluyor Hamura 1 Bardak Konulursa Börek İyi Pişiyor ve Çıtır Çıtır Oluyor
30 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastanelik Oldu 30 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastanelik Oldu
Meğer Yıllardır Yanlış Biliniyormuş: Sarımsak Yiyenler Yandı, Faydasından Çok Zararı Varmış Meğer Yıllardır Yanlış Biliniyormuş: Sarımsak Yiyenler Yandı, Faydasından Çok Zararı Varmış