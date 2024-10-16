30 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastanelik Oldu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan özel bir okulda yaklaşık 30 öğrenci hastanelik oldu. İddiaya göre yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak hastanelere başvuran öğrenciler taburcu edilerek evlerine gönderildi.

30 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastanelik Oldu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan Özel Cihangir Okulları’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre öğlen yemeğinde tavuk yiyen öğrencilerde daha sonrasında karın ağrısı ve kusma şikayeti başladı. Yaklaşık 30 öğrenci, ağrı ve kusma şikayetleri ile kentte bulunan çeşitli hastanelere başvurdu.
Hastaneye başvuran öğrencilerden tedavisi tamamlananlar taburcu edilerek evlerine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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