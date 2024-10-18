Bartın'da Demir Çelik Fabrikasında Patlama! Yaralı İşçiler Var

Bartın'da demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 10 işçi yaralandı. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

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Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Mescier Demir Çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 10 işçi yaralandı. Patlamanın ark ocağında gerçekleştiği öğrenildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 ambulansı sevk edildi.

Yaralanan işçilerin tedavileri için hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının takip edildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

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Kaynak: AA-İHA

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