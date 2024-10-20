AKP'li Metin Külünk'ten Dilan Polat'ın 'Tahliye Partisi'ne Tepki: 'Devlete Meydan Okuyorlar!'

'Kara para aklama' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamalarıyla yargılandığı davada tahliye olduktan sonra sosyal medyaya hızlı bir dönüş yapan Dilan Polat, tahliyesini bir partiyle kutladı. Polat'ın 'tahliye partisi'ne Eski AKP Milletvekili Metin Külünk'ten tepki geldi. Metin Külünk, "Devlet’e meydan okuyorlar. Avaz avaz diyor ki 'Bak, seni çürütüyorum. Ülkeyi çürütüyorum ve senin elinden hiçbir şey gelmiyor'" ifadelerini kullandı.

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AKP'li Metin Külünk'ten Dilan Polat'ın 'Tahliye Partisi'ne Tepki: 'Devlete Meydan Okuyorlar!'

‘Kara para aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlamalarından yargılandığı davada tahliye edilen Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Dilan Polat son olarak ailesi ve yakın arkadaşları ile birlikte bir tahliye partisi verdi.

Eski AKP milletvekili Metin Külünk, Dilan Polat'ın tahliye partisinden görüntüleri alıntılayarak duruma tepki gösterdi. Metin Külünk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Devlet’e meydan okuyorlar. Daha da önemlisi, milletle dalga geçiyorlar. Kamu adına işlem yapması gerekense yargı bürokrasisi fakat ses gelmiyor. Dolayısıyla bu taraftaki ses daha da yükseliyor. Diyor ki avaz avaz, “Bak, seni çürütüyorum. Ülkeyi çürütüyorum ve senin elinden hiçbir şey gelmiyor”. Ülkeyi aciz göstermeye, itibarı elden almaya gayretleri ve cesaretleri olan bu kımın zararlılarına karşı sağlam ve en ağırından gerçek iradeyi yakında göreceğimize inanıyoruz Milletimizde bunu bekliyor."

Dilan Polat Tahliye Partisi Verdi: Ablası Sıla Doğu İle Görüntüleri Sosyal Medyayı Ayağa KaldırdıDilan Polat Tahliye Partisi Verdi: Ablası Sıla Doğu İle Görüntüleri Sosyal Medyayı Ayağa KaldırdıGüncel

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