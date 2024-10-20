Bakan Tunç'tan Narin Güran Cinayeti Açıklaması

Diyarbakır Bağlar’a bağlı Tavşantepe Köyü’nde yaşayan 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni, köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ederken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

Tunç, soruşturmada son aşamaya gelindiğini ifade etti. İddianamenin yazım sürecinde olduğunu bildiren Tunç, şöyle konuştu:

"Bu hafta içerisinde iddianame mahkemeye sunulur. Orada da çok detaylı bir araştırma yapıldı. HTS kayıtlarından, daraltılmış baz çakışmalarına varıncaya kadar adli tıp raporlarında ve ifadesi alınan kişilerin ifadelerindeki ortaya koydukları hususlara, kamera görüntülerine varıncaya kadar kapsamlı bir delil toplam çalışması yapıldı. Narin evladımızın hunharca katli hepimizi derinden sarsmıştı. Temennimiz, bu tür acı olaylarla bir daha karşılaşmayalım. Onun cansız bedenine ulaşıldıktan sonra da adli soruşturma detaylı, titiz bir şekilde yürütüldü. İddianame, tahminimize göre bu hafta içerisinde Ağır Ceza Mahkemesine sunulacaktır. Narin'i katledenler, Narin'e kıyanlar yargı önünde hesap vereceklerdir."