Avrupa Yakası Karıştı! Vural Çelik'e Veda Mesajı Tepki Çekmişti, Şenay Gürler'den Gülse Birsel'e Destek

Avrupa Yakası'nda birlikte rol alan sonra da aralarının açık olduğu bilinen Gülse Birsel, geçtiğimiz gün vefat eden Vural Çelik ile ilgili açıklama yaptı. Instagram hesabından paylaşım yapan Gülse Birsel, veda yazısını bir süre sonra sildi.

Gülse Birsel'e gelen tepkiler üzerine sessizliğini bozan Şenay Gürler, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kaç gündür Gülse hakkında saçma sapan suçlamalar yapılıyor. Yazılar yazılıyor. Hepimiz üzüldük Vural'ı bu kadar erken kaybettiğimiz için elbette. Ben gidemedim cenazesine turnedeydim. Gülse de anlatmış neden gidemediğini. Ama Gülse neredeyse bu erken ölümün sorumlusu ilan edilecek. Vural'ın işle ilgili sıkıntıları olduğu ve Gülse'nin iş bulmasını engellediği bile yazıldı. Ayıp ya insanlar birilerini linç etmeye ne kadar meraklı. 15 yılı geçmiş 'Avrupa Yakası' biteli arkadaşlar. Bunları yazanların işi gücü yok mu Allah aşkına?"

'HER ŞEYDEN ÖNCE VURAL'A SAYGISIZLIK'

Sözlerine "Ben beş buçuk yıldır Gülse'nin kimseye bir kabalık yaptığını, üstten konuştuğunu görmedim" diye devam eden Gürler, "İnsan gibi insandır. Vural'la aralarında bir tartışmaya tanık olmadım. Avrupa Yakası'ndan ayrılanlar genellikle kendi istekleriyle ayrıldılar. Ya da orada ne yaşandıysa o günün dinamikleriyle yaşanmıştır. Sonuçta profesyonel bir iş yapıyorduk. Kimse bilmediği konularda ahkam kesip saçmalamasın bence. Bu her şeyden önce erken kaybettiğimiz arkadaşımızın anısına saygısızlık" ifadelerini kullandı.