Dünyaca Ünlü Oyuncu Paul Teal Hayatını Kaybetti! Nişanlısının Acı Vedası Yürekleri Dağladı...

Fenomen "One Tree Hill" dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ABD'li oyuncu Paul Teal, bir süredir mücadele ettiği kansere yenilerek 35 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberini menajeri Susan Tolar Walters duyurdu.

Walters, açıklamasına "Sevgili aktörümüz ve dostumuz Paul Teal'in vefat haberini en içten üzüntümüzle paylaşıyoruz. Olağanüstü yeteneği ve nazik ruhu, onu tanıma ayrıcalığına sahip olan herkesin kalbine dokundu. Geride bıraktığı boşluk derinden hissedilecek. Huzur içinde yat sevgili dostum. Seni özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

NİŞANLISINDAN VEDA MESAJI

Paul Teal'in nişanlısı Emilia Torello da Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda duygularını şöyle dile getirdi:

"Cesurca mücadele ettiğin bir savaşta çok erken alındın. Bir parçam seninle birlikte ölürken, senin her gün yaşamak için verdiğin mücadele gibi ben de hayattan keyif almak için mücadele edeceğime söz veriyorum. Dünya Paul Teal ile bir an bile geçirdiği için çok şanslı ve ben de bu dünyadaki en şanslı insanım çünkü sana "benim" diyebildim. Seni sonsuza dek seveceğim."

Kaynak: Gerçek Gündem