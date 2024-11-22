Angelina Jolie'den Heyecanlandıran Film! Yeni Rolü Belli Oldu

Son olarak usta oyuncu Haluk Bilginer ile birlikte rol aldığı proje ile gündem olan oyuncu Angelina Jolie’nin yeni rolü belli oldu. İşte güzel oyuncunun hayat vereceği hikayenin yönetmeni...

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Angelina Jolie'den Heyecanlandıran Film! Yeni Rolü Belli Oldu

Yönetmenliğini Pablo Larraín'in yaptığı, senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı Maria filminde Haluk Bilginer ile kamera karşısına geçen Angelina Jolie, yeni bir film için hazırlıklara başladı.

Oscar yarışının güçlü bir adayı Angelina Jolie, “Stitches” (Coutures) adlı filmde rol alacak. Paris Moda Haftası'nı konu alacak yeni filmin çekimlerinin gelecek yılın başında başlaması planlanıyor.

Angelina Jolie'den Heyecanlandıran Film! Yeni Rolü Belli Oldu - Resim : 1

Filmin yönetmenliğini ise Paris Hatıraları, Proxima ve Darmadağın gibi yapımlara imza atan Alice Winocour, üstlenecek. Filmin Alice Winocour'un ilk İngilizce filmi olacağı söylendi. Jolie, Paris Moda Haftası sırasında hayatları kesişecek üç kadından birini canlandıracak.

Angelina Jolie'den Heyecanlandıran Film! Yeni Rolü Belli Oldu - Resim : 2

Kaynak: T24

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