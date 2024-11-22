Barış Falay Ekranlara Geri Dönüyor! O Diziyle Anlaştı

Televizyon dizileri konusunda titiz seçimlerde bulunmasıyla bilinen ve birçok kült projede yer alan ünlü oyuncu Barış Falay, yeniden ekranlara geliyor. Falay'ın bu sezon için el sıkıştığı dizi “Kar Çiçekleri” oldu.

Barış Falay Ekranlara Geri Dönüyor! O Diziyle Anlaştı

"Ezel", "Medcezir" ve "Paramparça" gibi dizilerdeki başarılı performansıyla tanınan ve son olarak "Ömer" dizisiyle kamera karşısına çıkan ünlü oyuncu Barış Falay, televizyon ekranlarına geri dönüyor. Atv'de ekrana gelecek “Kar Çiçekleri” dizisinin hazırlık çalışmaları sürerken, yapım şirketi NGM son olarak Falay ile el sıkıştı.

Barış Falay Ekranlara Geri Dönüyor! O Diziyle Anlaştı - Resim : 1

PROJE SEÇMEDE TİTİZ

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği dizi, proje seçmedeki titizliğiyle bilinen Barış Falay'ı ikna etti.

Serkan Birinci’nin yönetmen koltuğuna oturacağı diziyi Gül Abus Semerci yazıyor. Güçlü ve sarsıcı bir aile hikayesini anlatan dizide ünlü oyuncu, “Koray” karakterini canlandıracak.

Barış Falay Ekranlara Geri Dönüyor! O Diziyle Anlaştı - Resim : 2

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