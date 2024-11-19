Nur Sürer Ekranlara Geri Dönüyor! İddialı Diziyle El Sıkıştı

Usta oyuncu Nur Sürer, Kanal D'nin fenomen dizisi Camdaki Kız'ın hemen ardından Show Tv'de yayınlanan Aile dizisinde rol alarak televizyon ekranlarına sıkı bir dönüş yapmıştı. Sürer, Aile'den sonra yeniden Ay Yapım’la el sıkıştı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, ünlü oyuncunun imza aşamasında olduğu “Çiçekler Açar” dizisi eylül ayına ertelenince gelen yeni teklifi kabul etti ve Show TV’nin “Yeni Bir Gün” dizisine imza attı.

DİZİNİN KONUSU

Çağrı Bayrak’ın yöneteceği dizi İngiliz yapımı “Keeping Faith”ten uyarlanıyor. “Yeni Bir Gün” eşi Serdar Alsoy kendisi doğum iznindeyken bir gün evden çıkıp kayıplara karışan Nehir adlı bir kadın avukatın hikâyesini ekrana taşıyacak. Dizide Nur Sürer, Güngör rolüne hayat verecek ve Nehir’in (Ezgi Mola) kayınvalidesini canlandıracak.