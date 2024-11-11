Ezgi Mola Televizyona Geri Dönüyor! İddialı Diziyle Anlaştı...

Bu sezon "Deha" ve "Leyla" dizileriyle televizyon ekranlarında olan Ay Yapım’dan yeni bir dizi daha geliyor. Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı'nın yazdığı, Çağrı Bayrak’ın da yöneteceği “Yeni Bir Gün” adlı dizinin başrol karakteri "Nehir" için Ezgi Mola’ya teklif gitti.

PROJEYİ BEĞENDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oğlu Can’ı dünyaya getirdikten sonra bir süre ara vermesinin ardından yeniden ekrana dönmeyi düşünen Mola, projeyi beğendi. Ünlü oyuncu, teklifi kabul ederek imza atmaya çok yakın...

DİZİNİN KONUSU NE?

Yeni Bir Gün” dizisinin konusuna göre Nehir, biri daha bebek olan ve doğum nedeniyle işine ara veren 3 çocuk annesi bir avukattır. Eşi Serdar’la ilgili yaşayacağı şok bir olay Nehir’in hayatını alt üst eder.