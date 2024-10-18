Nur Sürer'den Farah Zeynep Abdullah'a ‘Yılmaz Güney’ Tepkisi: ‘Bazı Densizler...'

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Nur Sürer ve Binnur Kaya aldı. Ödülünü Yılmaz Güney'e adayan Sürer, “45 yıllık oyunculuk hayatımda bana dokunan bütün yönetmenlere teşekkür ederim. Çoğunlukla değersizleştirilmek isteyen Paris’te yaşamını yitiren ustamız Yılmaz Güney için alıyorum” dedi. Sürer ardından “Güzel bir geceydi ama biz çok acılı bir ülke haline geldik. Her güne bir acı sığdırıyoruz. Kadınlardan çocuklardan hayvanlardan elinizi çekin” ifadelerini kullandı.

Nur Sürer'in ödülünü Yılmaz Güney'e adamasına Farah Zeynep Abdullah'tan tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Farah Zeynep Abdullah, Sürer'in konuşmasını paylaşarak, "Ne Yılmaz Güney'i be" ifadelerini kullandı.

'BAZI DENSİZLER...'

Farah Zeynep Abdullah'ın eleştirilerine yanıt veren Sürer, "Yılmaz Güney bizim sinemacılar için gerçekten çok önemli bir adam. Yeşilçam'dan bu yana gelen hikayemizde hiçbir sinemacı Yılmaz Güney ile ilgili en ufak bir şey konuşamaz, konuşmaz. O bizim kıymetlimizdir. Sinemacıların kırmızı çizgisidir ama bazı densizler, filmi bile izlememiş. Herhangi bir Yılmaz Güney filmini izlememiş insanlar. Adam öleli 40 yıl olmuş, 30 yaşındaki biri Yılmaz Güney ile ilgili bir hikaye uydurabiliyor. Sorsan, bir Yılmaz Güney filmi seyrettin mi? Hayır" dedi.