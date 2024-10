Görenler Gözlerine İnanamadı... Ünlü Oyuncu Tanınmaz Halde!

"Euphoria" ve "Anyone But You" gibi projelerle dünya çapında bir şöhrete kavuşan 27 yaşındaki ABD'li oyuncu Sydney Sweeney, yeni filminde ünlü boksör Christy Martin'i oynayacak. Son dönemde Hollywood'un en popüler yıldızlarından biri haline gelen oyuncu, film setinden ilk kareleri paylaştı.

NTV'de yer alan habere göre; film için büyük bir değişim geçiren Sweeney, sarı ve uzun saçlarından vazgeçti. 1990'lara özgü modeli ve kahverengi saçlarıyla kameralar karşısına geçen oyuncu, kaslı kollarını kameralara göstererek poz verdi. O fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.

Henüz ismi açıklanmayan filmin yönetmenliğini David Michod üstleniyor. Film, Amerika'nın en tanınmış kadın boksörü Martin'in hayat hikayesini anlatacak.

Martin, Sports Illustrated'ın kapağında yer alan tek kadın boksör olarak da biliniyor.

