Ufuk Özkan'a Eski Eşinden 'Nafaka' Yanıtı! 'O İzin Vermediği İçin Çalışamadım, Çalışamadığım İçin Gelirim Yok'

Son dönemde kadınları hedef alan pek çok olayın yaşandığı Türkiye'de nafaka tartışmaları da yeniden alevlendi. Hayatı boyunca eğitim alma veya çalışma şansı tanınmayıp yalnızca eş ve anne olarak kamuoyunda yer verilen sayısız kadın, nafaka hakkı sayesinde yaşamına devam edebiliyorken, bu hakkın ortadan kaldırılmaya çalışılması sık sık gündeme geliyor.

Bu hafta Sabah gazetesine röportaj veren ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın açıklamalarıyla tartışmalar biraz daha büyüdü. Başta 45 bin TL olan ve enflasyonun artmasıyla 114 bin TL'ye çıkan nafakayı ödeyecek kadar para kazanmadığını iddia eden Özkan'a eski eşi ve oğlunun annesi Nazan Özen'den de yanıt geldi.

'NAFAKAYI ÖDEMEDİĞİ İÇİN GEÇİNEMİYORUM'

Nazan Özen, eski eşi Ufuk Özkan'ın evliyken kendisine "izin vermediği" için çalışamadığını ve bu nedenle ekonomik özgürlüğünün olmadığını söyledi. Özen, eski eşi şu anda nafakayı ödemediği için maddi zorluk yaşadığını söyledi.

Kendisini "nafaka mağduru" olarak tanımlayan erkeklerden sosyal medyada ünlü oyuncuya destek gelirken, birçok kişi de Türkiye gerçeklerini işaret etti. Eşinin dayatması nedeniyle çalışamayan ve bu nedenle kendine ait bir geliri olmayan kadınların, maddi kazanç elde etmek adına evlilikler yapan kişilerle bir tutulduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: Gerçek Gündem