Harry Potter'ın Yıldızı Emma Watson Türkiye'ye Gelecek

Harry Potter serisindeki Hermione Granger rolüyle akıllara kazınan Emma Watson’un Türkiye’ye geleceği öğrenildi.

Harry Potter, Güzel ve Çirkin, Küçük Kadınlar gibi yapımlarda rol alan İngiliz oyuncu Emma Watson, bir film görüşmesi için iki günlüğüne Türkiye’ye gelecek. Watson’un İstanbul ve Ankara’da tarihi yerleri de ziyaret edeceği bildirildi.

Başarılı oyuncu, 10 yaşından bu yana sinema filmlerinde birçok karakteri canlandırırken, 2019’da yayınlanan Küçük Kadınlar yapımının ardından oyunculuğa ara vermişti. Watson, 2022’de Prada Paradoxe adlı kısa filmde yönetmen koltuğuna oturmuştu.

Watson, konuya ilişkin açıklamasında, "Oyunculuktan uzaklaştığım için çok memnunum. Çünkü daha önce sahip olduğumu düşünmediğim bir şekilde kendi sesime, yaratıcı alanıma ve egemenliğime sahip olduğumu hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.