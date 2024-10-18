Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in 'Yalnızlık' Paylaşımı Yürek Burktu: 'İster Zengin Olun İster Fakir...'

Bir Demet Tiyatro ile başladığı oyunculuk kariyerinde Seksenler, G.O.R.A ve Organize İşler gibi pek çok yapımda rol alan; Avrupa Yakası'ndaki Kubilay rolüyle hafızalara kazınan Vural Çelik, dün hayatını kaybetti. 51 yaşında vefat eden oyuncunun sosyal medyadan paylaştığı 'yalnızlık' videosu ise gündem oldu.

17 Mayıs'ta paylaştığı videosunda karşısında duran boş sandalyeyi gösteren Çelik'in şu sözleri sevenlerini hüzünlerdirdi:

"Sevgili dostlar, bu hayatta ister zengin olun ister fakir... Ama sadece karşı koltuğunuz boş kalmasın. Yalnızlık kötü şey."