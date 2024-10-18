Vural Çelik'in Ölümü Sonrası 'Metin Arolat' Çıkışı: Yeşim Salkım'ın Sözleri Çok Konuşulacak

Bir Demet Tiyatro ile başladığı oyunculuk kariyerinde Seksenler, G.O.R.A ve Organize İşler gibi pek çok yapımda rol alan; Avrupa Yakası'ndaki Kubilay rolüyle hafızalara kazınan Vural Çelik dün akşam hayatını kaybetti.

Çelik'in ani ölümü sonrası sanat dünyası yasa boğuldu. Yeşim Salkım'dan ise dikkat çeken bir paylaşım geldi. Paylaşımında sanatçı Metin Arolat'ın ölümünü hatırlatan Salkım, "Yüzüne, sesine dikkat edin . Metin Arolat da böyle küsmüştü! İnsanları yalnız bırakıp, kendimizce cezalar verdiniz! Çete olan menajerler, cast direktörleri hep aynı isimleri oynatan yapımcılar! Sizde ÖLECEKsiniz ! Arada konuşurdum küs gitti küs, şimdi yazın nasılsa yarın unutacaksınız. Samimiyetsizler sizi" dedi.

VURAL ÇELİK KİMDİR?

1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Orduludur. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi. Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.

Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası dizisine girdi, Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerini canlandırdı. En son oynadığı dizi Seksenler'dir. Seksenler dizisinde Niyazi karakterini oynadı.

Kaynak: Gerçek Gündem