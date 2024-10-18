Vural Çelik'in Cenaze Töreni Belli Oldu: Birol Güven Duyurdu

Vural Çelik'in cenaze töreniyle ilgili Birol Güven'den açıklama geldi. Çelik, yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecek.

Vural Çelik'in Cenaze Töreni Belli Oldu: Birol Güven Duyurdu

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Vural Çelik, dün 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi duyuran Birol Güven bu kez de cenaze töreninin ayrıntılarını paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Birol Güven, "Sevgili Vural Çelik’in cenazesini yarın ( 19 Ekim ) öğle namazında Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nden kaldırmak istiyoruz ancak işlemler tamamlanmadığı için henüz netleştiremedik. Belli olur olmaz sizinle paylaşacağım. Ama bugüne yetişmeyeceği kesin" dedi.

Vural Çelik'in Cenaze Töreni Belli Oldu: Birol Güven Duyurdu - Resim : 1

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Birol Güven cenaze töreninin kesinleştiğini duyurdu. X hesabından açıklama yapan Birol Güven, "Vural Çelik'in cenaze detayları kesinleşti. Yarın ( 19 Ekim ) Cumartesi günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra , Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

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