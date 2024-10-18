Kilogramı 20 bin Dolar Olan Alet Savunma Sanaayi'nde Görevine Başladı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından organize edilen, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığı ile 22-26 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek.

Elektronik sistemlerde hem enerji yönetimi hem de enerjinin dönüştürülmesi amacıyla askeri ve havacılık standartlarına uygun tasarlanan askeri AC/DC ve DC/DC çeviricileri geliştiren Anova Ar-Ge Teknolojileri, kibrit kutusunun yarısı boyutundaki, ürün ailesinin en yeni üyesini SAHA EXPO'da sergileyecek.

Anova Ar-Ge Teknolojileri Elektronik Tasarım Direktörü İbrahim Altunsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında bu tip ürünlere ihtiyaç duymalarıyla birlikte çeviriciler konusunda çalışmaya başladıklarını söyledi.

Bir proje özelinde 2,5 kilovatlık bir AC/DC çeviriciye ihtiyaç duyduklarını anlatan Altunsoy, ürün tedariğinde yaşanan sıkıntıların Anova'yı bu alanda geliştirici yaptığını ifade etti.

Bu ürünle birlikte 3 kişiyle serüvenin başladığını, kabiliyet ve insan kaynağının günden güne arttığını dile getiren Altunsoy, piyasadan gelen talepler ve yerlileştirme kararlarının kendilerini çok desteklediğini vurguladı. Altunsoy, artan yerlileştirme ihtiyacına cevap vermek için ekibi ve altyapılarını büyütüp geliştirdiklerini kaydetti.

Çeviricilerin kaynaktan gelen gerilim seviyesini kullanılacağı alt sistemde ihtiyaç duyulan gerilime dönüştürdüğünü ifade eden Altunsoy, örneğin hava platformlarında genellikle bir AC güç kaynağı bulunduğunu, ancak aviyoniklerde DC kaynağın yaygın olduğuna dikkati çekti. Altunsoy, bu alandaki ilk 3 ürünlerinin de hava platformlarına yönelik AC/DC çeviricilerden oluştuğunu aktardı.

İlerleyen dönemde daha yaygın olarak kullanılan DC/DC çeviricilere geçtiklerini anlatan Altunsoy, şöyle konuştu:

"DC-DC tarafta genellikle askeri projelerde 28 volt ana kaynak olarak kullanılıyor. CPU kaynağınız varsa 1,8, 3,3, 5 volt gibi daha düşük güçlere çevirme ihtiyacınız doğuyor. Bazen de bataryalı bir sistemle çalışıyorsanız bataryaların enerjisi sürekli düştüğü için yükseltmek amaçlı olarak çeviricileri kullanıyoruz. Herkesin ihtiyacına göre tasarımlar yapıyoruz.

Bu da bir yerlileştirme projesi olarak çıktı. Bu ürünü aslında yol haritamıza koymuştuk ama en iyi ihtimalle 2-3 sene sonra yaparız diyorduk. 4 basamaklı bir yol haritasının ilk aşamasına bu taleple birlikte geçmiş olduk. İstenen ürün daha önceki çalıştıklarımızdan farklıydı. Daha küçük ve güç yoğunluğu daha yüksek bir ürün. Bir hacminiz var. O hacminin içine 10 vatlık güç de sığdırabilirsiniz 100 vatlık güç de sığdırabilirsiniz Havacılık platformları genellikle ağırlık ve hacim tarafında kısıtlı alanlar oldukları için sizden her zaman için en küçük hacme, en büyük gücü sığdırmanız bekleniyor. Bu da yine bir aviyonik içinde kullanılan çeviriciydi. Aslında çevirici ailesi gibi oldu. 50 vatlık, 16-50 volt giriş aralığına sahip, 15, 5 ve 3,3 çıkışları olan 3 farklı yapı isteniyordu."

İLK GÖREVİNİ MÜHİMMATTA YAPACAK

Bu ürünlerin doğrulama aşaması bitmiş, atışları yapılmış bir mühimmatta kullanıldığı bilgisini veren Altunsoy, şunları söyledi:

"Bu ürünlerin yerine başka ürünleri kullanmak tasarım sürecinin başa alınması, yeni tasarımların yapılması, mekanik olarak, elektronik olarak yerleşimlerin değişmesi gibi birçok ihtiyaç da uyandıracaktı. Bizim açımızdan da bu işe girerken en büyük riskimiz buydu. Tam uyumlu bir çözüm oluşturmamız lazımdı. Daha fazla ısı atamazdık, daha fazla güç çekemezdik, verimliliğimizin aynı olması gerekiyordu. Bizim dışımızdaki filtre ve benzeri yapıların hepsi bizden önce tasarlanmıştı. Onların hepsine uyum sağlamamız gerekiyordu. Proje takvimi açısından da çok vaktimiz yoktu. 6 aylık bir süreçte bunu yapmamız bekleniyordu, zaten bir teslimat anlaşması da yapılmıştı. Tasarım fazında seri üretim siparişi de almış olduk. Seri üretime başladık, teslimatlarımızı yaptık. Bu yıl içinde de bütün teslimatlarımızı bitireceğiz. 2025 hedefimiz de yeni seri üretim siparişleri almak."

Ortaya çıkan ürünün son teknolojiye dayalı olduğunu ve kullanıcılarının giderek arttığını ifade eden Altunsoy, güç elektroniği alanında aviyonik tasarımcıların çözüm ortağı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Altunsoy, şunları kaydetti:

"Onların da rekabet ettikleri şirketler var. Özellikle hacim, güç, verimlilik anlamında rekabetçi ürünler ortaya koyabilmeleri lazım. Bunları sağlayabilmeleri için de çok etken rol üstleniyoruz ve en ileri teknolojiyi yakalamayı hedefliyoruz. Daha yüksek güçlerde ürünler de çıkartmak istiyoruz. Yani paket yapısını biraz daha büyütüp güç yoğunluğunu artırmayı amaçlıyoruz. Bu ürünle daha önceki tasarımımızın 2-3 katı güç yoğunluğuna ulaştık. Bunu yüzde 20, 30, 50 bile iyileştirsek oldukça rekabetçi bir duruma geleceğiz. Dünyaya açılmak istiyoruz burada aynı zamanda. Ülkedeki ihtiyacı karşılarken, yerli olarak, dünyaya da bir kapı açmak istiyoruz."

"PAZARI ÇOK BÜYÜK"

Yeni ürünü SAHA EXPO'da tanıtacak olmanın heyecanını yaşadıklarını vurgulayan İbrahim Altunsoy, bu gibi ortamlarda kullanıcılarla bir araya gelerek talepler doğrultusunda ürünün gelişim yönüne karar vereceklerini belirtti.

Elektrikli araçlar, yapay zeka kullanımıyla birlikte bunlarda kullanılan ürünlerle ilgili verimli, kompakt çözümler arandığını, bu taleplerin de kendilerini heyecanlandırdığını vurgulayan Altunsoy, şöyle konuştu:

"Bu ürün, aslında her türlü ürünün içine girebilecek yapıda. Bir elektro-optik sistem düşünün 3-4 kilo ağırlığında. Orada da bir batarya yönetiminiz, dış şebekeden beslenme, adaptörle beslenme gibi durumlarınız var. Orada da kullanabilirsiniz. Herhangi bir uçakta, görev bilgisayarında da bunu kullanma şansınız var. Bir önceki ürünlerimiz daha büyük ürünler olduğu için onu söyleyemiyorduk. Daha büyük ürünleri hedefliyordu. Bu ürünlerimiz en ufak kartın üstüne bile yerleştirilebilecek boyutta oldukları için pazarı çok büyük. Dolayısıyla da çok kapsamlı alanda kullanabileceğini düşünüyoruz.

Bu ürünümüzün de kilogram değeri oldukça yüksek. Kilogram değeri 15 ila 20 bin dolar bandında yer alan, önemsediğimiz ve pazarının da iyi olacağını düşündüğümüz bir ürün."

Kaynak: AA