İmamoğlu, 'Yenidoğan Bebek Katliamına' Ateş Püskürdü

İstanbul'da, bir çetenin 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine aktararak hem bebeklerin ölümüne alıp hem de haksız kazanç sağlamaları infial yarattı.

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu’da bu dehşete sessiz kalamazken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu olaya karışan canilerin en ağır cezayı almalarını temenni ettiğini ifade etti.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Çeteden 22 kişi tutuklanırken, 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, şüphelilerin, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarını sağlayarak SGK'den yüksek ücret tahsil ettikleri, bazı hasta yakınlarından fazladan para talep ederek maddi çıkar elde edildiği ve buradan gelen gelirin çoğunluğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi şüphelilerle paylaşıldığı yer aldı.

KONUŞMALARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çetenin telefon görüşmelerinin kayıtları da kamuoyuna yansıdı.

Savcılık tarafından hazırlanan fezlekede “Mehtap çocuğu öldür, elli satürasyonlu çocuk mu olur?”, “Yav öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun yani” gibi kayıtların olduğu tespit edildi.

İMAMOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

Kamuoyunda haberin yayılmasının ardından toplumda infial yaratan çeteye dair bir tepki de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, "Yenidoğan bebeklerin ölümünden menfaat sağlayan canilerin, çetelerin bu kötülüğü yaparken ortaya çıkan konuşmaları kan dondurucu. Ne yazık ki ülkemizde her gün dehşet ve kaygı verici gelişmelere tanık oluyoruz. Yenidoğan bebeklerin canına kast edecek kadar vicdansızlaşmış kim varsa, en üst dereceden cezalandırılması temennimdir" sözleriyle canilerin en ağır cezayı almalarını umduğunu ifade etti.

Yenidoğan bebeklerin ölümünden menfaat sağlayan canilerin, çetelerin bu kötülüğü yaparken ortaya çıkan konuşmaları kan dondurucu. Ne yazık ki ülkemizde her gün dehşet ve kaygı verici gelişmelere tanık oluyoruz. Yenidoğan bebeklerin canına kast edecek kadar vicdansızlaşmış kim… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 18, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem