Yeşilçam'ın Efsane Filmi Ah Nerede Meğer Burada Çekilmiş: Son Hali Ortaya Çıktı
1970 yılında çekilen ve oyuncu kadrosunda Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu, Adile Naşit, Halit Akçatepe ve Hulusi Kentmen'in yer aldığı efsane film Ah Nerede'nin çekildiği apartmanın son hali ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ah Nerede, Türk sinemasının altın çağı olarak kabul edilen Yeşilçam döneminin en sevilen ve unutulmaz filmlerinden biridir. 1975 yılında vizyona giren film, yönetmen Orhan Aksoy imzası taşımaktadır.
Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan "Ah Nerede?", yıllar geçmesine rağmen hala izleyicilerin büyük ilgisini çekiyor. Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu, Adile Naşit, Halit Akçatepe ve Hulusi Kentmen gibi usta oyuncuların yer aldığı bu film, hem konusu hem de çekildiği mekanlarla hafızalara kazınmış durumda.
AH NEREDE FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, İstanbul'da okuyan üç kardeşin başından geçen komik ve eğlenceli olayları anlatıyor. Çapkın ve yakışıklı Ferit (Tarık Akan), bir yandan kız arkadaşlarıyla ilgilenirken bir yandan da yeni tanıştığı Zehra'ya aşık oluyor. Kardeşlerinden biri kumarbaz, diğeri ise siyasi olaylara bulaşmıştır. Aileleri çocuklarının okul yerine nelerle uğraştığını öğrenince işler iyice karışır. Ferit'in aşk maceraları, kardeşlerinin komiklikleri ve ailenin tepkileri, izleyiciyi kahkahalara boğan unutulmaz sahnelere dönüşür.
AH NEREDE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Ah Nerede filmi, çoğunlukla İstanbul'un Levent semti ve çevresinde çekilmiştir. Filmdeki birçok sahne, o dönemki Levent'in sokaklarında, apartmanlarında ve sosyal yaşam alanlarında kaydedilmiştir.
1970 yılında yayınlanan efsane filmin çekildiği apartmanların son hali ortaya çıktı.
70'li yıllardan günümüze bir çok değişiklik yaşandığı görülen apartmanlar, sosyal medyada yeniden gündem oldu.