Yeşilçam'ın Efsane Filmi Ah Nerede Meğer Burada Çekilmiş: Son Hali Ortaya Çıktı

AH NEREDE FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, İstanbul'da okuyan üç kardeşin başından geçen komik ve eğlenceli olayları anlatıyor. Çapkın ve yakışıklı Ferit (Tarık Akan), bir yandan kız arkadaşlarıyla ilgilenirken bir yandan da yeni tanıştığı Zehra'ya aşık oluyor. Kardeşlerinden biri kumarbaz, diğeri ise siyasi olaylara bulaşmıştır. Aileleri çocuklarının okul yerine nelerle uğraştığını öğrenince işler iyice karışır. Ferit'in aşk maceraları, kardeşlerinin komiklikleri ve ailenin tepkileri, izleyiciyi kahkahalara boğan unutulmaz sahnelere dönüşür.