Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı

Günün ilk öğünü olan kahvaltının hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için kritik öneme sahip olduğu vurgulanıyor. Beslenme uzmanları, enerjiyi artırmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve sindirim sistemini düzenlemek için dengeli ve besleyici bir kahvaltının nasıl olması gerektiğine dair önerilerde bulundu.

Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı

Uzmanlara göre, kahvaltıdan önce içilecek bir bardak ılık su, vücudun uyanmasına ve sindirim sisteminin harekete geçmesine yardımcı oluyor. Bu alışkanlık, güne daha zinde başlamayı destekliyor.

PROTEİN KAYNAKLARINA YER VERİN

Kahvaltıda mutlaka protein içeren besinlere yer verilmesi tavsiye ediliyor. Haşlanmış veya omlet şeklinde hazırlanan yumurta, ciğer ezmeleri, haşlanmış ya da fırınlanmış tavuk eti, haşlanmış dil ve fırında pişirilmiş balık, kahvaltının protein ihtiyacını karşılayacak seçenekler arasında bulunuyor.

KOMPLEKS KARBONHİDRATLARI İHMAL ETMEYİN

Uzmanlar, sabah öğününde tam tahıllı gevrekler, tam buğday ekmeği, bal, taze meyve ve süt ürünleri tüketilmesini öneriyor. İlave şeker ve katkı maddesi içermeyen müsli de uygun bir tercih olarak öne çıkıyor.

SEBZELER VE YEŞİLLİKLERİ UNUTMAYIN

Lif bakımından zengin sebzeler, uzun süre tokluk hissi sağlıyor. Sebzeler fırınlanarak, salata veya smoothie şeklinde tüketilebilir. Ayrıca yeşilliklerin içerdiği folik asit sayesinde sinir sistemi ve bağışıklık sistemi destekleniyor.

PEYNİR ÇEŞİTLERİ İLE KAHVALTI ZENGİNLEŞTİRİLEBİLİR

Beslenme uzmanları, kahvaltıda çeşitli peynirlerin de tüketilmesini öneriyor. Parmesan, Adige peyniri ve beyaz peynir, kahvaltıya hem lezzet hem de besin değeri katıyor.

SAĞLIKLI YAĞLARA YER AÇIN

Dengeli bir kahvaltı için sağlıklı yağların da eksik olmaması gerekiyor. Tereyağı, sade yağ, morina karaciğeri ve havyar, çoklu doymamış yağlar açısından zengin seçenekler arasında yer alıyor. Bu besinler, gün boyu enerji seviyesini korumaya yardımcı oluyor.

DENGELİ KAHVALTI, SAĞLIKLI GÜN

Beslenme uzmanları, bu besin gruplarını içeren dengeli bir kahvaltının hem fiziksel dayanıklılığı artıracağını hem de uzun vadede sağlıklı bir yaşamı destekleyeceğini belirtiyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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