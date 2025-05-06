37 Şirketten Geri Alım Atağı: En Fazla Hisse Toplayan 10 Şirket Belli Oldu

Borsa İstanbul’da 28 Nisan ile 2 Mayıs tarihleri arasındaki haftada, en yüksek tutarda hisse geri alımı yapan 10 şirket açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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37 Şirketten Geri Alım Atağı: En Fazla Hisse Toplayan 10 Şirket Belli Oldu - Resim: 1

Borsa İstanbul’da işlem gören bazı şirketler, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla geçtiğimiz hafta hisse geri alım programlarını devreye aldı. 1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle Perşembe günü borsanın tatil olması nedeniyle işlem günü sayısı sınırlı kalırken, 37 şirket tarafından toplam 74 adet geri alım işlemi gerçekleştirildi.

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37 Şirketten Geri Alım Atağı: En Fazla Hisse Toplayan 10 Şirket Belli Oldu - Resim: 2

GERİDE KALAN HAFTADA EN FAZLA ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Toplam alım tutarları dikkate alındığında, 28 Nisan – 2 Mayıs haftasında en fazla hisse geri alımı yapan 10 şirket ve gerçekleştirdikleri işlem tutarları şu şekilde sıralandı:

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37 Şirketten Geri Alım Atağı: En Fazla Hisse Toplayan 10 Şirket Belli Oldu - Resim: 3

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) – 11,83 milyon TL

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) – 13,30 milyon TL

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37 Şirketten Geri Alım Atağı: En Fazla Hisse Toplayan 10 Şirket Belli Oldu - Resim: 4

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET) – 18,87 milyon TL

Investco Holding A.Ş. (INVES) – 19,84 milyon TL

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37 Şirketten Geri Alım Atağı: En Fazla Hisse Toplayan 10 Şirket Belli Oldu - Resim: 5

Alarko Holding A.Ş. (ALARK) – 24,93 milyon TL

Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) – 42,94 milyon TL

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37 Şirketten Geri Alım Atağı: En Fazla Hisse Toplayan 10 Şirket Belli Oldu - Resim: 6

Grainturk Holding A.Ş. (GRTHO) – 65,43 milyon TL

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) – 119,17 milyon TL

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37 Şirketten Geri Alım Atağı: En Fazla Hisse Toplayan 10 Şirket Belli Oldu - Resim: 7

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) – 150,07 milyon TL

SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) – 221,80 milyon TL

GERİ ALIM İŞLEMLERİ DEVAM EDEBİLİR

Şirketlerin hisse geri alım programlarına önümüzdeki haftalarda da devam edip etmeyeceği yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Geri alım işlemleri, genellikle şirket hisselerinde değer koruma ve yatırımcı güvenini artırma amacı taşıyor.

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