37 Şirketten Geri Alım Atağı: En Fazla Hisse Toplayan 10 Şirket Belli Oldu
Borsa İstanbul’da 28 Nisan ile 2 Mayıs tarihleri arasındaki haftada, en yüksek tutarda hisse geri alımı yapan 10 şirket açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Borsa İstanbul’da işlem gören bazı şirketler, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla geçtiğimiz hafta hisse geri alım programlarını devreye aldı. 1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle Perşembe günü borsanın tatil olması nedeniyle işlem günü sayısı sınırlı kalırken, 37 şirket tarafından toplam 74 adet geri alım işlemi gerçekleştirildi.
GERİDE KALAN HAFTADA EN FAZLA ALIM YAPAN ŞİRKETLER
Toplam alım tutarları dikkate alındığında, 28 Nisan – 2 Mayıs haftasında en fazla hisse geri alımı yapan 10 şirket ve gerçekleştirdikleri işlem tutarları şu şekilde sıralandı:
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) – 11,83 milyon TL
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) – 13,30 milyon TL
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET) – 18,87 milyon TL
Investco Holding A.Ş. (INVES) – 19,84 milyon TL
Alarko Holding A.Ş. (ALARK) – 24,93 milyon TL
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) – 42,94 milyon TL
Grainturk Holding A.Ş. (GRTHO) – 65,43 milyon TL
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) – 119,17 milyon TL
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) – 150,07 milyon TL
SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) – 221,80 milyon TL
GERİ ALIM İŞLEMLERİ DEVAM EDEBİLİR
Şirketlerin hisse geri alım programlarına önümüzdeki haftalarda da devam edip etmeyeceği yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Geri alım işlemleri, genellikle şirket hisselerinde değer koruma ve yatırımcı güvenini artırma amacı taşıyor.