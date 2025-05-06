37 Şirketten Geri Alım Atağı: En Fazla Hisse Toplayan 10 Şirket Belli Oldu

Borsa İstanbul’da işlem gören bazı şirketler, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla geçtiğimiz hafta hisse geri alım programlarını devreye aldı. 1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle Perşembe günü borsanın tatil olması nedeniyle işlem günü sayısı sınırlı kalırken, 37 şirket tarafından toplam 74 adet geri alım işlemi gerçekleştirildi.