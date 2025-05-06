TOKİ Sosyal Konut Kampanyasına Başvuru Ne Zaman? 2025 Başvuru Takvimi Belli Oldu mu?

Geçtiğimiz aylarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum imzasıyla 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge kapsamında, sosyal konut projeleri için uygun arazilerin belirlenmesi talep edilmişti. Valiliklerden, öncelikli olarak Hazine ve belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin bilgi ve belgeler istenmişti. Bu adımların ardından, TOKİ’nin 2025 sosyal konut kampanyası için hazırlıklar hız kazandı.

BAŞVURU TAKVİMİ HENÜZ AÇIKLANMADI

TOKİ sosyal konut kampanyasının 2025 yılı başvuru takvimi henüz duyurulmadı. Ancak Bakan Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, “Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye’de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak.” ifadelerini kullandı.

81 İLDE KONUT SAHİPLİĞİ FIRSATI

Planlanan yeni kampanya kapsamında, Türkiye genelinde evi olmayan vatandaşlar için konut sahibi olma imkânı sunulacak. Bakan Murat Kurum, bu projede gençler ve emekliler için de özel kontenjanlar ayrılacağını belirtti. Kurum, “Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkânları sunacağız.” dedi.

İSTANBUL’DA 44 BİN KONUT İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Sosyal konut projelerinin yanı sıra kentsel dönüşüm çalışmaları da devam ediyor. Bakan Murat Kurum, İstanbul’da şu anda 44 bin konutun inşasının sürdüğünü ifade etti. Kurum, 2025 yılı itibarıyla kentsel dönüşüm çalışmalarına hız vereceklerini de duyurdu.

CUMHURBAŞKANI DETAYLARI AÇIKLAYACAK

Yeni sosyal konut kampanyasının detayları, yıl sonunda Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. TOKİ başvuru takvimi ve başvuru şartlarının da bu kapsamda netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi