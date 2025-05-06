Otomotiv Piyasasında Zirveye ‘BYD’ Yazılıyor! Egea'yı Bile Solladı

İLK 4 AYIN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ

Yılın ilk dört ayına ait toplam otomobil satış verileri de markalar arasındaki rekabeti gözler önüne serdi. Renault, 36 bin 900 adetle liderlik koltuğuna otururken; Toyota 27 bin 177 adetle ikinci, Fiat ise 21 bin 447 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Ancak en dikkat çeken marka, satışlarını geçtiğimiz yıla göre yüzde 1.478 oranında artıran Çinli üretici BYD oldu. 13 bin 608 adetlik satışla Türkiye’nin en çok satan yedinci otomobil markası olan BYD, pazardaki hızlı yükselişini sürdürüyor.