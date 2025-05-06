Otomotiv Piyasasında Zirveye ‘BYD’ Yazılıyor! Egea'yı Bile Solladı
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) yayımladığı Nisan 2025 verileri, otomobil pazarında dikkat çeken gelişmeleri gözler önüne serdi. Verilere göre, otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterse de, bir önceki aya göre düşüş yaşandı. Nisan ayı verileri hem pazarın genel durumuna ışık tuttu hem de en çok satan modellerdeki değişimi ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
ODMD tarafından açıklanan resmi rakamlara göre, Nisan ayında toplamda 105 bin 352 adet sıfır otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Bu satışların 85 bin 411’ini binek otomobiller oluşturdu. Otomobil satışları, Nisan 2024'e göre yüzde 39 oranında yükseldi. Ancak bu yıl içinde ilk kez mart ayına kıyasla bir düşüş yaşandığı da dikkat çekti.
NİSAN AYINDA ZİRVE EL DEĞİŞTİRDİ
Nisan ayının en çok tercih edilen otomobil modelleri listesi, büyük bir sürprizle sonuçlandı. Listenin zirvesine 3 bin 994 adetlik satışla Renault Clio yerleşirken, Çinli otomotiv devi BYD’nin şarj edilebilir hibrit SUV modeli SEAL U DM-i, 3 bin 687 adetle ikinci sıraya yükseldi.
BYD’nin bu modeli, 3 bin 638 adet satan Fiat Egea Sedan'ı geride bırakarak tarihi bir başarıya imza attı. Böylece Egea Sedan’ın 8 yıldır elinde tuttuğu "aylık bazda Türkiye’nin en çok satan otomobili" unvanı sona erdi.
İlk 10 model şu şekilde sıralandı:
Renault Clio: 3.994 adet
BYD SEAL U DM-i: 3.687 adet
Fiat Egea Sedan: 3.638 adet
Togg T10X: 3.537 adet
Renault Megane: 2.939 adet
Peugeot 2008: 2.692 adet
Toyota Corolla: 2.631 adet
Fiat Egea Cross: 2.260 adet
Toyota C-HR: 2.234 adet
Peugeot 3008: 2.074 adet
İLK 4 AYIN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ
Yılın ilk dört ayına ait toplam otomobil satış verileri de markalar arasındaki rekabeti gözler önüne serdi. Renault, 36 bin 900 adetle liderlik koltuğuna otururken; Toyota 27 bin 177 adetle ikinci, Fiat ise 21 bin 447 adetle üçüncü sırada yer aldı.
Ancak en dikkat çeken marka, satışlarını geçtiğimiz yıla göre yüzde 1.478 oranında artıran Çinli üretici BYD oldu. 13 bin 608 adetlik satışla Türkiye’nin en çok satan yedinci otomobil markası olan BYD, pazardaki hızlı yükselişini sürdürüyor.
İşte o markalar:
Renault: 36.900
Toyota: 27.177
Fiat: 21.447
Volkswagen: 21.245
Hyundai: 20.449
Peugeot: 20.421
BYD: 13.608
Opel: 13.476
Skoda: 11.877
BMW: 11.397