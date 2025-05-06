İcralık Borçlarda Bir Haftalık Bilanço! Tam 2,7 Milyar TL Eklendi

CHP Kocaeli milletvekili Mühip Kanko, vatandaşların borç içinde yüzmesine dikkat çekti. Kanko, "Sadece son bir haftada 2,7 milyar TL’lik yeni borç icralık oldu. 2025 yılı başından bu yana icralık borçlardaki artış 50 milyar TL’yi aştı” ifadelerini kullandı.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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İcralık Borçlarda Bir Haftalık Bilanço! Tam 2,7 Milyar TL Eklendi

Vatandaşlar ekonomik darboğaz ile mücadele ederken, CHP Kocaeli milletvekili Mühip Kanko, iktidara yüklendi. Kanko, 23 yıldır uyguladığı yanlış ekonomik politikalar sonucu vatandaşların borç yükü altında ezildiğini, buna karşılık bankaların ise kâr rekorları kırdığına dikkat çekti.

Kanko, açıklamalarının devamında ise “Bu iktidar, vatandaşı borçla terbiye etmeye çalışıyor. Halk geçim derdindeyken, bankalar tarihinin en yüksek kârlarını açıklıyor” diye konuştu.

Kanko, paylaştığı verilerde, bankaların 2025’in ilk çeyreğinde 216,1 milyar TL kar elde ettiğine yer verdi. Kanko, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artış gösterdiğine dikkat çekti.

Kanko, şu bilgileri verdi:
“İhtiyaç kredisi faizleri sadece birkaç ay içinde 10,36 puan artarak %73,09 seviyesine çıktı.

Tüm bireysel kredilerin ortalama faizi ise %67,58 oldu.

18-25 Nisan haftasında: Bireysel kredi ve kredi kartı borçları 66 milyar TL artarak 4 trilyon 425 milyar TL’ye yükseldi.

TOKİ ve varlık yönetim şirketlerine olan borçlarla birlikte toplam borç 4 trilyon 557 milyar TL’ye ulaştı.

Aynı hafta içinde: Bireysel krediler 26 milyar TL,

Kredi kartı borçları 40,1 milyar TL arttı.”

İcra takibine alınan borçların da alarm verdiğine işaret eden Kanko, “Sadece son bir haftada 2,7 milyar TL’lik yeni borç icralık oldu. 2025 yılı başından bu yana icralık borçlardaki artış 50 milyar TL’yi aştı” dedi.

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CHP Borç Kocaeli
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